HABER

Haliç'te haç çıkarma töreni (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

HAZRETİ İsa`nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat`taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)- HAZRETİ İsanın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balattaki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.
Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun , aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alındı.

HALİÇ'İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI
Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç'te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Eksi 5 derecede nefes kesen takip!Eksi 5 derecede nefes kesen takip!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Konya'da kocasını 'enişteyle' aldatan kadına büyük şok!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı!

Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a yarın kar geliyor

Beşiktaş'ta zincirleme kaza! D-100 Karayolunda trafik kilit

İstanbul'da zincirleme kaza! D-100 kilit

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.