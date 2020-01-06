Haliç'te haç çıkarma töreni

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHA- HIRİSTİYAN inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü haç çıkarma töreniyle kutlandı. Balat'taki Fener İskelesi'nden atılan hacı çıkarma yarışı sırasında bir vatandaş denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı dolayısıyla Fener Rum Patrikanesi'nde ayin düzenlendi. Ayinde ilahi ve duaların okunmasının ardından mum yakarak dilekte bulunan ziyaretçiler ayinin ardından kortej halinde Fener İskelesi'ne gelerek haç çıkarma törenine katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un haçı denize atmasının ardından yarışmacılar, soğuk suya atlayarak haçı denizden çıkarmak için kıyasıya yarıştı. O esnada yarışmacılardan bir kişi denizin içerisinde fenalaştı. Deniz Polisi ve dalgıcalar tarafından müdahale edilen kişi kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Ambulansa alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda turistin katıldığı haç çıkarma töreninde denizden haçı çıkaran Nicolaos Solis oldu.

