HABER

Haliç'te üç köprü trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 03:58 | Son Güncelleme

HALİÇ'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Haliç'te üç köprü trafiğe kapandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) HALİÇ'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gemi geçişlerinin ardından köprüler, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
Haliç Boğazı'nda bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 saatleri arasında gemi gemişi için deniz trafiğine açıldı. Öncelikle araç ve yaya trafiği kesilirken, ardından köprüler gemilerin geçeceği şekilde açıldı. Gemi geçişlerinin ardından deniz trafiğine kapatılan köprüler, araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Haliç'te üç köprü trafiğe kapandı

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!
Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyorFatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!

Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!

Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor

Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor

Kocaeli'de korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'de korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede aynı anda başladı

İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede aynı anda başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.