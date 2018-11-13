HALİÇ'TEKİ 3 KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Atatürk, Galata ve Haliç metro köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Haliç üzerinde bulunan, Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gemi geçişleri nedeniyle 02:30 itibariyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Köprüler saat 03:30'da araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Köprünün açılması

-Köprünün kapatılması

-Gemi geçişi

-Genel ve Detaylar

