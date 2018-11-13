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Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 04:06 | Son Güncelleme

ATATÜRK, Galata ve Haliç metro köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) ATATÜRK, Galata ve Haliç metro köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Haliç üzerinde bulunan, Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gemi geçişleri nedeniyle 02:30 itibariyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Köprüler saat 03:30'da araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldıHaliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

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