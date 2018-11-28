HALİÇ'TEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Halıcıoğlu parkı yürüyüş yolu kenarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Deniz polisinin tekneye çıkardığı spor giyimli kadının öldüğü anlaşıldı. Halıcıoğlu parkı içindeki yürüyüş yolu kenarında sabah saat 08:30 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran spor giyimli bir kadını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri su yüzeyindeki kadını tekneye aldı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan ceset cenaze aracına konularak ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan kadının sahil kenarında yürüyüş yaparken denize düşmüş olabileceği değerlendirilirken polis incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Halıcıoğlu parkı yürüyüş yolu

-Deniz polisi teknesi

-Sağlık ekipleri

-Sağlık ekiplerinin deniz polisi teknesindeki cesedi incelemesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Genel ve detay görüntüler

