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Halid Meşal'den Türkiye'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:25 | Son Güncelleme

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'in saldırıları sonucunda yaralanan Filistinlilerin tedavi edilmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

GAZZE (AA) - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Türkiye'de ağırlanması ve tedavi edilmeleri dolayısıyla Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

Hamas'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Halid Meşal, İstanbul'da çeşitli sağlık merkezlerinde tedavi gören Filistinlileri ziyaret etti.

İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerini üstlenmesi vesilesiyle Türkiye'ye teşekkür eden Meşal, "Kahraman yaralılarımız, şan ve şeref tablosu çizdiler, Filistin ve ümmet için sahip oldukları en değerli şeyleri feda ettiler. ifadelerini kullandı.

Meşal, Hamas olarak yaralılara ve ailelerine gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirterek, Türkiye'de ağırlanmaları ve tedavilerinin yapılmasından dolayı da Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.

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Filistin Halid Meşal tedavi yaralılar

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