Halikarnas Balıkçısı'nın 30 yeni fotoğrafı sergilendi

İSTANBUL (AA) - Bodrum'a olan aşkı ile tanınan, roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, "Halikarnas Balıkçısının Görülmemiş Fotoğrafları" sergisi, 3 Mart'a kadar CNR Expo Yeşilköy'de ziyaret edilebilecek.

CNR Expo'dan yapılan açıklamaya göre, CNR Avrasya Boat Show Hall 6'da açılan sergi, Halikarnas Balıkçısı'nın daha önce yayınlanmayan 30 fotoğrafından oluşuyor.

Sergi hakkında bilgi veren Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, sıra dışı bir kişiyi, sıra dışı bir sergiyle anmak istediklerini belirtti.

Halikarnas Balıkçısı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan ve torunu Joanne Aliye Noonan'ın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflarını bu proje için özel aile albümlerinden çıkarıp verdiklerini vurgulayan Cambazoğlu, "Sonra, profesyonel bir fotoğrafçı ekiple fotoğraflama ve teknik fotoğraf taramalarını yaptık. Ailenin özel izniyle gün yüzüne çıkan 30 fotoğraf, ziyaretçilerle buluştu. Sergi içeriğinde aynı zamanda Joanne Aliye Nooan'ın İngilizce çevirileriyle tekrar hayat bulan balıkçı kitaplarından ve konuşmalarından alıntılar var. Mavi Yolculuk, bibliografya, Halikarnas Balıkçısı Forumu bölümleri de bulunuyor." bilgisini verdi.