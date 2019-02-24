HABER

Halikarnas Balıkçısı'nın 30 yeni fotoğrafı sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 30 fotoğrafı "Halikarnas Balıkçısının Görülmemiş Fotoğrafları" adlı sergiyle gün yüzüne çıktı

İSTANBUL (AA) - Bodrum'a olan aşkı ile tanınan, roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, "Halikarnas Balıkçısının Görülmemiş Fotoğrafları" sergisi, 3 Mart'a kadar CNR Expo Yeşilköy'de ziyaret edilebilecek.

CNR Expo'dan yapılan açıklamaya göre, CNR Avrasya Boat Show Hall 6'da açılan sergi, Halikarnas Balıkçısı'nın daha önce yayınlanmayan 30 fotoğrafından oluşuyor.

Sergi hakkında bilgi veren Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, sıra dışı bir kişiyi, sıra dışı bir sergiyle anmak istediklerini belirtti.

Halikarnas Balıkçısı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan ve torunu Joanne Aliye Noonan'ın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflarını bu proje için özel aile albümlerinden çıkarıp verdiklerini vurgulayan Cambazoğlu, "Sonra, profesyonel bir fotoğrafçı ekiple fotoğraflama ve teknik fotoğraf taramalarını yaptık. Ailenin özel izniyle gün yüzüne çıkan 30 fotoğraf, ziyaretçilerle buluştu. Sergi içeriğinde aynı zamanda Joanne Aliye Nooan'ın İngilizce çevirileriyle tekrar hayat bulan balıkçı kitaplarından ve konuşmalarından alıntılar var. Mavi Yolculuk, bibliografya, Halikarnas Balıkçısı Forumu bölümleri de bulunuyor." bilgisini verdi.

Sergi, CNR Expo Kitap Fuarı'nda da ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek, Bodrum'da ise 17 Nisan'da "Balıkçı'yı Anma" etkinliklerinde sergilenecek.

- Halikarnas Balıkçısı

Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan Halikarnas Balıkçısı, 1890'da doğdu. İlk öğrenimini Büyükada Mahalle Mektebi'nde, orta öğrenimini Robert Koleji'nde yapan Kabaağaçlı, Oxford Üniversitesi'nde dört yıl Yakın Çağlar Tarihi okudu ve üniversiteyi orada bitirdi.

İstanbul'a dönünce Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazılar yazan Kabaağaçlı, kapak resimleri ve süslemeler yaptı, karikatürler çizdi.

Cumhuriyet'ten sonra asker kaçaklarıyla ilgili bir yazısı yüzünden üç yıl kalebentlikle Bodrum'a sürülen Kabaağaçlı, cezasının son yarısını İstanbul'da geçirdikten sonra yeniden döndüğü Bodrum'da kaldı. 1947'de İzmir'e yerleşen Halikarnas Balıkçısı, 13 Ekim 1973'de öldü ve çok sevdiği Bodrum'a gömüldü.

Agata Burina Burinata, Bulamaç, Deniz Gurbetçileri, Ötelerin Çocukları, Turgut Reis, Uluç Reis adlı romanları, deneme ve çocuk kitapları ile büyük ilgi gördü.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandıDünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CNR EXPO Halikarnas Balıkçısının Görülmemiş Fotoğrafları" sergisi

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.