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"Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali" düzenlendi.

Bodrum Belediyesinin katkısıyla Kumbahçe Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen festivale, İstanköy Adası'dan da katılım sağlandı.

Türk-Yunan dostluğunun gelişmesine katkıda bulunmak ve yöre kültürünü tanıtmak amacıyla Kumbahçe sahilinde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum'un antik çağlardaki ismi Halikarnassos'un ön plana çıkarıldığı etkinlikte, bazı gruplar ile İstanköy'den gelen Horokos Dans Grubu gösteri yaptı.

Aileleri mübadele döneminde Girit'ten göç eden çok sayıda vatandaşın yaşadığı Kumbahçe Mahallesi'nde, Türk ve Yunan ezgileri yankılandı.

Festivalde, yöresel yiyeceklerin ve el sanatlarının sergilendiği stantlar kuruldu, defile düzenlendi.

Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, yaptığı konuşmada, her iki kültürü birbiriyle kaynaştırmak, güzel bir sentez oluşturmak istediklerini söyledi.

İstanköy Müslümanları Kültür Dayanışma ve Kardeşlik Derneği Başkanı Kadri Memiş de festivale katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Festival yarın sona erecek.

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"Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali" bodrum

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