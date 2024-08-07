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Halil Falyalı cinayetinde karar açıklanmadan önce olağanüstü güvenlik önlemleri! Hepsi ayrı arabaya bindirildi, caddede trafik durdu

07.08.2024 15:19
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KKTC'de Halil Falyalı'nın silahlı saldırıda öldürüldüğü cinayetle ilgili davada bugün karar açıklandı, sanıklara ceza yağdı. Duruşma öncesinde ise olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Sanıklar cezaevinden mahkemeye ayrı ayrı arabalarla getirildi. Bu sırada cadde araç trafiğine durduruldu.

İş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş 2022'te Girne'de uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüştü. Hem KKTC'nin hem Türkiye'nin gündemine damga vuran cinayette sanıklar hakkındaki cezalar belli oldu. 17 davadan suçlu bulunan Ömer Tunç’a ömür boyu, Veysel Sare’ye 35 yıl, Musa Çiçek’e 20 yıl hapis cezası verildi. Duruşma sırasında ve öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

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Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı düzenleyerek iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulunarak, mahkum edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki ceza kararı bugün açıklandı. Mahkeme, Ömer Tunç'u ömür boyu, Veysel Sare’yi 35 yıl, Musa Çiçek’i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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ARAÇLARIN KORUMALIĞINI ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ YAPTI

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davanın kararında polis olağanüstü tedbirler aldı. Mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada Özel Harekat ekipleri görev aldı. Sanıklar, Özel Harekatın korumalığını yaptığı araçlarla cezaevinden ayrı ayrı arabalarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu. Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

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Karar öncesi Falyalı’nın ailesi, yakınları ve sevenleri mahkeme önünde toplandı.

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OTELDEN ÇIKIŞ SAATİNİ HESAPLAMIŞLAR

Kararı açıklamak için oturum yapan Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan ağır ceza heyeti tarafından sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildikleri hatırlatıldı. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy’e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek’in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.

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Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Soyer, sanık Ömer Tunç’un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi. Diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek’in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçunu istediklerini dile getirdi.

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Soyer, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç’a ömür boyu, Veysel Sare’ye 35 yıl, Musa Çiçek’e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Halil Falyalı kktc
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