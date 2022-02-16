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Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Açıklama geldi: İddialar asılsız

16.02.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Halil Falyalı cinayetinin faillerinin denizden sürat teknesiyle kaçtıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Açıklama geldi: İddialar asılsız

İş adamı Halil Falyalı, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı yaşanırken cinayetinin faillerinin olayın hemen ertesinde denizden sürat teknesiyle kaçtıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"ŞAŞKINLIK VE HAYRETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

GKK Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı kişilerce, geçtiğimiz hafta meydana gelen olaydaki (Falyalı'nın öldürülmesi) canilerin denizden süratli bot ile kaçtığına dair söylemleri şaşkınlık ve hayretle takip edilmektedir. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile ülkemizin 396 km kıyı şeridi ve 8807 km² deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başındadır." denildi.

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Açıklamada, iddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, denizin o gün (8 Şubat) fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve bu durumda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı hatırlatıldı.

Bunlara ilave olarak, eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onların da müteyakkız hale getirildiğine yer verilen açıklamada, böylece karşılıklı deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğine de değinildi.

"GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN YAT VE SÜRAT TEKNESİ TESPİT EDİLMEDİ"

Ayrıca, olay öncesinde ve sonrasında KKTC kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuçta, Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır." ifadeleri kullanıldı.

OLAY

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC'de 4 kişi tutuklanırken, Türkiye'de ise 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi ise 10 Şubat'ta İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verilmişti.

ARALIK 2021'DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun" ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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