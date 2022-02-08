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Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı kimdir, aslen nereli?

08.02.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı olan Halil Falyalı, akşam saatlerinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı'nın vefat edip etmediği merak ediliyor. Peki Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı kimdir, aslen nereli? İşte hayatı ve merak edilenler...

Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı kimdir, aslen nereli?

Son gelişmelere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı, akşam saatlerinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Falyalı'nın şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi. Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Falyalı'nın hayatı merak konusu oldu.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Halil Falyalı, Mağusa'da dünyaya gelmiştir. 8 Şubat 2022 tarihinde Lefkoşa'da hayatını kaybeden isim Kıbrıslı bir Türk iş insanıdır. Son dönemde pek çok kez gündeme gelen bir isimdir.

2016 senesinden beri ABD'de uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranmaktadır. Bu dava sebebiyle KKTC'yi terk edemediği de iddia edilmektedir.

2000'lerin başında Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlayan isim akabinde birçok otel işletmeciliği ve kumarhane yöneticiliği yapmıştır. Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ın önde gelen Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak bilinmektedir. Yasadışı bahis sitelerini de yönettiği iddialar arasındadır.

HALİL FALYALI ÖLDÜ MÜ?

Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasında bulunurken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırıda, ağır yaralı olan Falyalı'nın ve ayrıca Falyalı'nın şoförünün de hayatını kaybettiği belirtilmiştir.


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