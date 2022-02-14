Halil Falyalı suikastında sır perdesi aralanıyor! Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı, Mustafa Söylemez...

Halil Falyalı suikastıyla ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. 9 Şubat'ta evinin yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda Halil Falyalı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan isimler konuştu. Halil Falyalı cinayetinde kullanılan araçların Gökhan Altınok adına sahte ehliyetle kiralandığı ortaya çıkarken, zanlılar birlikte kaldıkları evi Mustafa Söylemez'in kiraladığını ifade etti.

SALDIRI 9 ŞUBAT'TA DÜZENLENDİ

KKTC’de Falyalı’nın bulunduğu araca 9 Şubat’ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

CİNAYETTE KULLANILAN SİLAHLAR BULUNDU

Suikast sonrası yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. KKTC Polis Genel Müdürlüğü saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın bulunduğunu belirterek “Cinayet mahalli olan Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Kıbrıs basınına göre Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Sarı ile Musa Çiçek, Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede, zanlılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şu bilgiler verildi:

'ALANYA'DAN TEKNE İLE GİTTİLER'

İkili, Alanya'dan KKTC'ye kaçak yolla tekne ile giriş yaptı. 12 Şubat 2022 tarihinde Alsancak'ta ikametgahlarında mahkeme emri ile tutuklandı.

'SAHTE EHLİYET İLE KİRALAMIŞLAR'

Veysel Sarı ifadesinde; cinayette kullanılan araçların Gökhan Altınok adına yapılan sahte ehliyetle kiralandığını söyledi.

Silahları zanlı Musa Çiçek'in temin ettiği belirtildi. Zanlılar, birlikte kaldıkları evi ise İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in kiraladığını söyledi.



