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Halil Falyalı'ya KKTC'de silahlı saldırı!

08.02.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Falyalı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, şöförü ise hayatını kaybetti.

Halil Falyalı'ya KKTC'de silahlı saldırı!

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

FALYALI HASTANEYE KALDIRILDI

Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi. Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

TUTUKLU OLARAK YARGILANMIŞTI

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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