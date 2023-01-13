Halil İbrahim Göker kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Halil İbrahim Göker şampiyonluk için adada!

Halil İbrahim Göker, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir? İşte Survivor Halil İbrahim Göker hakkında merak edilenler...

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992'de dünyaya geldi.

Halil İbrahim sosyal medyada içerik üreticisidir.

SURVIVOR HALİL İBRAHİM GÖKER'İN KARİYERİ

Halil İbrahim Göker Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Instagram, YouTube gibi mecraları aktif olarak kullanmaktadır.

