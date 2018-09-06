Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

İstanbul Bostancı'da bir helikopter denize düştü. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Halil Ünver tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Ünver havacılığa ait helikopterde pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver bulunuyordu. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1963'ten bu yana kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunuyor. Sakarya’daki 552.000 m²’lik alana kurulu fabrikasında 2000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor.
Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler ve hafif kamyon, savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olan Otokar, bugün otomotiv ve savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri ile yer alıyor. Türkiye’de otobüs sektöründe ve savunma sanayii kara araçlarında lider olan Otokar, Türkiye’nin milli ana muharebe tankı ALTAY Dönem-1'de ana yüklenici olarak görev almıştır.
Otokar'ın en dikkat çeken ve son zamanlarda ön plana çıkan faaliyetlerinden biri de, yerli savunma sanayii ürünleri üretmesiydi. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurosatory 2018'de
OTOKAR'a ait TULPAR Hafif Tankı'nı ilk kez sergilemişti.
Otokar bunun yanında zırhlı personel taşıyıcılar, paletli ve amfibi zırhlılar üretiyordu.
Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in 49 yıl önce denizde ölümden döndüğü ortaya çıktı. Halil Ünver, 19 yaşındayken 1969 Aralık'ta bindiği deniz motorunun infilak etmesi sonucu yaralanmıştı. Baba İzzet Ünver ve anne Ferha Ünver de o tarihte gazeteye teşekkür ilanı vermişti. İzzet Ünver oğlu Halil Ünver'de kaza sonrası oluşan yanıkları tedavi eden Kasımpaşa Devlet Hastanesi plastik cerrahına ve hemşirelerine ilanla teşekkür etmişti.
Otokar, Ünver Havacılık'a ait helikopterin düşmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan helikopter kazasında şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil İ. Ünver ve pilot Sayın İsmet Öztürk’ün yaralandığı bilgisini üzülerek öğrendik. Tedavileri devam etmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sayın Ünver ve Sayın Öztürk’e acil şifalar dileriz." denildi.
1950 İstanbul doğumlu olan Ünver, yükseköğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulunda tamamlamış olup, Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ünver, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Otokar'ın Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu da biliniyor.
2006 yılında verdiği bir röportajda hayatını anlatan Ünver, 1996 yılında Türkiye'de kurs görüp lisans alan ilk helikopter pilotu olduğunu söylemişti. Ünver Havayolları adında bir havayolu şirketi kurduğunu ve hava taksiciliği yaptığını belirten Ünver, röportajda şunları söylemişti:
"Şu anda bir helikopterimiz var, 2007 senesinde alacağımız uzun menzilli ve çift motorlu helikopterle uzun menzilli İstanbul-Antalya, İstanbul-Bodrum gibi uçuşlar yapacağız. Havacılığı yeni gelişen bir pazar. Türkiye'nin altyapısı ve coğrafi konumu helikopterlere imkan sağlıyor. Çünkü helikopterle havaalanı dışında da müsait alanlara inip kalkabilme imkanı olduğundan her yere inebiliyorsunuz. Bir de Türkiye'de havaalanlarının özellikle turizm sezonunda trafiği çok yoğun oluyor."
İstanbul'da helikopter trafiğinin hızlandığını belirten Halil Ünver, helikopterlerin kısmen şu anda sağlık hizmetlerinde ambulans olarak kullanılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde 5 yeni helikopterin gelişiyle helikopter piyasasının büyüyeceğini ve ileriki tarihlerde çok kullanılan bir ulaşım aracı olacağına yer vermişti.
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