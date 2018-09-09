HABER

HALİL İBRAHİM ÜNVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA BOSTANCI açıklarından yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden, Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA
BOSTANCI açıklarından yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden, Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı. Ünver’in cenaze namazı, Levent Afet Yolal Cami’nde ikindi namazının ardından kılındı.
Namaz öncesinde Ünver’in kızı Selin Ünver ve kardeşi İsmet Ünver taziyeleri kabul etti. Cenazeye Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.

“ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HAVACILIĞA ÇOK MERAKLIYDIö
Ünver’in kardeşi İsmet Ünver cenaze töreni öncesi kısa bir açıklama yaparak, “Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. Hobisini ilerleyen zamanda profesyonel hale getirdi. Hava muhalefeti nedeniyle kaza meydana geldi" dedi.Törene katılan iş insanı Abdurrahim Albayrak ise açıklamasında “Kendisi benim komşumdur. Geçtiğimiz hafta kendisiyle konuştuk. Galatasaray’ın şampiyonlar ligi maçlarına gelmek istiyordu. Ben de ismini yazdırdım. Daha sonra Galatasaray’da yöneticilik yapmak istiyordu. Ona kulüp kartını verdik. Biliyorsunuz yönetici olmak için 5 yıllık üyelik şartı var. Çok değerli bir insandı" dedi.
Ünver kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Görüntü dökümü:
----------
- Cenazenin gelişi
- Ailenin taziyeleri kabulü
- Tabuttan görüntüler
- Albayrak'ın açıklamaları
- İsmet Ünver'in açıklamaları
- Rahmi Koç'un görüntüsü
- Ali Koç'un görüntüsü
- Cenaze namazının kılınması
- Helallik alınması
- Cenazenin gidişi
- Detaylar

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Sünnet kıyafeti yerine askeri kamuflaj giydiSünnet kıyafeti yerine askeri kamuflaj giydi
Havran'a Millet BahçesiHavran'a Millet Bahçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.