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Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL'daki helikopter kazasından yaralı kurtularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlanıyor.

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'daki helikopter kazasından yaralı kurtularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlanıyor. Levent'teki Afet Yolal Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ünver'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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