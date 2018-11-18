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Halil Sezai sevenleriyle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Farklı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Halil Sezai Paracıkoğlu dün akşam Trump Cadde’de sevenleriyle buluştu.

Halil Sezai sevenleriyle buluştu

İSTANBUL,(DHA)- Farklı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Halil Sezai Paracıkoğlu dün akşam Trump Cadde’de sevenleriyle buluştu.

Geniş hayran kitlesine sahip olan yorumcu ve besteci Halil Sezai, Trump Cadde sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan söyleyen Halil Sezai, konserin açılışını ‘Beni Unutma’ şarkısıyla yaptı.

Sevilen duygusal şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Halil Sezai, Trump Cadde’de verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Dinleyenlerden büyük alkış toplayan Halil Sezai, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Trump Alışveriş Merkezi’nin terasında yer alan Trump Cadde’de gerçekleşen ücretsiz konser takvimi ise şöyle:

“1 Aralık Cumartesi Bülent Ortaçgil, 15 Aralık Cumartesi Resul Dindar, 29 Aralık Pera”

Halil Sezai sevenleriyle buluştuHalil Sezai sevenleriyle buluştuHalil Sezai sevenleriyle buluştuHalil Sezai sevenleriyle buluştu

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