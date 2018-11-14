HABER

Halil Sezai Trump Cadde’de sahne alacak

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

FARKLI tarzı ve güçlü yorumuyla Halil Sezai, 17 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00’da Trump Cadde’de sahne alacak.

Halil Sezai Trump Cadde’de sahne alacak

İSTANBUL, (DHA) - FARKLI tarzı ve güçlü yorumuyla Halil Sezai, 17 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00’da Trump Cadde’de sahne alacak.

Geniş hayran kitlesine sahip olan yorumcu ve besteci Halil Sezai, 17 Kasım Cumartesi akşamı Trump Cadde sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Sezai, saat 19.00’da başlayacak konserde birbirinden güzel şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için söyleyecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin terasında yer alan Trump Cadde’de gerçekleşecek
konsere katılım ücretsiz olacak.

Halil Sezai Trump Cadde’de sahne alacak

PARTNER Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı
'Beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle olmuyorsun' dedi, bıçakladı'Beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle olmuyorsun' dedi, bıçakladı
Fatma Bingöl ölüme kafa tutuyor! Torunu 61 yaşında, kendisi ise...Fatma Bingöl ölüme kafa tutuyor! Torunu 61 yaşında, kendisi ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle olmuyorsun' dedi, bıçakladı

'Beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle olmuyorsun' dedi, bıçakladı

Fatma Bingöl ölüme kafa tutuyor! Torunu 61 yaşında, kendisi ise...

Fatma Bingöl ölüme kafa tutuyor! Torunu 61 yaşında, kendisi ise...

Hemşireliği bırakıp yetişkin filmlerinde oynamaya başlayınca...

Hemşireliği bırakıp yetişkin filmlerinde oynamaya başlayınca...

İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.