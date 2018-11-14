Halil Sezai Trump Cadde’de sahne alacak

İSTANBUL, (DHA) - FARKLI tarzı ve güçlü yorumuyla Halil Sezai, 17 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00’da Trump Cadde’de sahne alacak.

Geniş hayran kitlesine sahip olan yorumcu ve besteci Halil Sezai, 17 Kasım Cumartesi akşamı Trump Cadde sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Sezai, saat 19.00’da başlayacak konserde birbirinden güzel şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için söyleyecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin terasında yer alan Trump Cadde’de gerçekleşecek

konsere katılım ücretsiz olacak.



