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Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak

29.10.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak

Tuzla'da Hüseyin Merç'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Tuzla'da 15 Eylül'de 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 17 Eylül'de "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak.

Tutuklu sanık Paracıkoğlu'nun davası Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 08.30 sıralarında Tuzla'da şüpheli Halil Sezai ile müşteki Hüseyin Meriç arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

İddianamede müşteki Hüseyin Meriç'in ifadesine atfen, Halil Sezai'nin elinde odun ile müştekinin ikamet ettiği konuta girerek, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiği, müştekiye vurduğu, bunun üzerine koşarak evin dışına çıktığı iddia edildi. Halil Sezai'nin müştekinin evine girdiği yönündeki iddiayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, "Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai'nin müşteki Hüseyin Meriç'e hitaben elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği, odun parçası, tekme ve yumruk ile yaraladığı, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" kaydedildi.

Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e ait konuta izinsiz bir şekilde, meşru olmayan bir amaç için girdiği, burada kaldığı, ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar verdiği, Hüseyin Meriç'in dışarıya çıkması üzerine kendisinin de bir süre sonra dışarıya çıktığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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