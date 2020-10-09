Halil Sezai'ye 13 yıla kadar hapis istemi

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai Paracıkoğlu , çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.