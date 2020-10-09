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Halil Sezai'ye 13 yıla kadar hapis istemi

09.10.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

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Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai Paracıkoğlu , çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
isyaann şarkısını söyler artık :)) kaç yaşında adamı darp ettin insan degilsin
Çok az, çarpı 2 olmalıydı
isyaaannnnn!!!

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