MAGAZİN

Halil Sezai'den şaşırtan paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 12:01 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şarkıcı Halil Sezai sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı!

Halil Sezai'den şaşırtan paylaşım!

Halil Sezai Tayland Phuket Adaları'nda yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Sezai sağlık, vücut, ve sır hashtagleriyle yaptığı paylaşıma hayranları yoğun ilgi gösterdi

KISKANÇ VE GÖBEKLİSİNİZ!
Halil Sezai fotoğrafının altına "Benim neden olmuyor? Bunu nasıl başardın diye soranlara..1 ay bile olmadan nasıl bu hale geldiğimin sırrını anlatacağım." notunu düştü. Sezai'nin fotoğrafına Fotoşop diye yorum yapanlara şarkıcı "Şop diyenler! Kıskanç ve göbeklisiniz! Çok yaşayın e mi" diye cevap verdi.

İşte Sezai'nin o paylaşımı:
halil

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halil sezai instagram

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