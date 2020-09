Halil Sezai’nin darp ettiği Hüseyin Meriç’ten “baltalı görüntü" açıklaması

"Onların kimin kameralara eriştiğinden bilgileri yok. Çünkü evde boş ama en son Aytaç Ağırlar evde kiracıydı." ifadelerini kullanan avukat Özsan, "Ağır silahla darp olayında bu kamera görüntüleri şu anda basına yansıyan ve basında gözüken kamera görüntüleri ağır darp olayından 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Sanki bu görüntüler olayın öncesinde yaşanmış ve öncesinde çekilmiş gibi davranılmaktadır. Ama bu görüntüler aslında olaydan 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Halil Sezai’nin sanki bu balta ile tehdit edildiği için müvekkili silahla darp ettiğini iddia ederek tutukluluğa itiraz için sebep uydurulmuştur. Görüntülerin çekildiği tarihlere dikkat edilirse olaydan sonrasına ait görüntü olduğu açıklığa kavuşulacaktır. Yargı ve kamuoyu bu görüntülerle kandırılarak mağdur müvekkil için karalama başlatılmıştır. Oysa herkesin aklına hemen şu soru gelebilir, madem ki bu görüntüler olayın öncesinde çekildi, niçin Halil Sezai bu görüntüleri savunmasında kullanmadı?. Savunmada bu hususlara hiç yer verilmemiştir. Savunmasında müvekkilin kendisiyle baltayla tehdit ettiği yönünde hiçbir savunması da yoktur. Müvekkilin balta ile kapının önünde göründüğü an kelime-i şehadet getirtecek kadar öleceğini düşünen bir insanın, korunaksız bir evde olayları planladığını düşündüğü kişilerin hala serbestçe dolaştığı bir ortamda kendisini evin içinde ve bahçede bu şekilde korumaya çalışması, yaşadığı ölüm korkusunun ağır psikolojisini nasıl hissettiğini açıkça göstermektedir. Müvekkil artık evinde o kadar korku içinde yaşamaktadır ki her an evinin bir yerinden birilerinin çıkacağı korkusunu yaşamaktadır. Güvenlik kamera görüntülerine erişim sağlayıp müvekkilin özel görüntülerini kişisel verilerin gizlini ihlal ederek ve tarihleri oynayarak sanki olay öncesinde çekilmiş gibi yansıtılması yargının ve kamuoyunun kandırılmaya çalışılması nedeniyle 24.09.2020 günü savcılığa evi ve kameraları son kullanan Aytaç Ağırlar ile bu görüntüleri yayan Twitter hesabı hakkında suç duyurusunda bulunmuştur” diye konuştu.