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Halil Sezai’nin tutuklanmasına avukatından itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Tuzla’da komşunu darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai’nin avukatı tutuklama kararına itiraz etti.Tuzla’da 15 Eylül’de 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden Halil Sezai, geçtiğimiz Cuma günü çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Tuzla’da komşunu darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai’nin avukatı tutuklama kararına itiraz etti.
Tuzla’da 15 Eylül’de 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden Halil Sezai, geçtiğimiz Cuma günü çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı. Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkemenin avukatın talebini değerlendirerek tahliyesine veya tutukluluğunun devamına yönelik karar vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu
Tuzla’da 15 Eylül’de Halil Sezai, çekim sırasında tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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