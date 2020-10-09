Halil Sezai’ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Halil Sezai’nin şikayeti üzerine Hüseyin Meriç hakkında "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ise takipsizlik kararı verildi.

Tuzla’da 15 Eylül’de film çekimi nedeniyle 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden ve çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 sayfalık iddianamede, Tuzla’da 15 Eylül 2020 tarihinde saat 08.30 sıralarında Halil Sezai ile müşteki Hüseyin Meriç arasında tartışma yaşandığı, yaşanan bu tartışmanın daha sonra kavgaya dönüştüğü anlatıldı.

“İçeri girip ‘seni öldürmeye geldim’ dedi”

Müşteki Hüseyin Meriç’in ifadesinde, ikametinde bulunduğu sırada Halil Sezai’nin içeriye girip "seni öldürmeye geldim" diyerek kendisini tehdit ettiğini, Halil Sezai’nin bu sırada elinde bir odun parçası olduğunu, bu odun parçasıyla kendisine vurduğunu, Halil Sezai’den uzaklaşmak amacıyla koşarak evin dışına çıktığını, evin dışında da Halil Sezai tarafından yumruk ve tekme ile darp edildiğini söylediği belirtildi.

Sezai’nin sokakta da darp eylemlerine, küfür ve tehditlerine devam ettiğini belirten Meriç’in, o sırada sokakta bulunanlardan yardım istediğini, sokak kalabalık olmaya başlayınca Halil Sezai’nin ve yanındaki şahısların arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığını, yaşanan olaylar sırasında yaralandığı için hastaneye giderek tedavi olduğunu, tüm bu yaşananlar nedeniyle Halil Sezai isimli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan ettiği kaydedildi.