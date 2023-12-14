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  4. Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma tamamlandı, dava açıldı

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma tamamlandı, dava açıldı

14.12.2023 15:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Bakan Tunç, "İddianame hazırlandı, dava açıldı" dedi.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma tamamlandı, dava açıldı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Soruşturma tamamlandı. Hakeme saldırı iddianamesi hazır. Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Yılmaz Tunç
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