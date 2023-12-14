Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma tamamlandı, dava açıldı

Son dakika: Gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Bakan Tunç, "İddianame hazırlandı, dava açıldı" dedi.
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