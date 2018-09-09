HALİL ÜNVER SON YOLCULUĞU'NA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA
İstanbul'daki helikopter kazasından yaralı kurtularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı Halil İbrahim Ünver'in son yolculuğuna uğurlanıyor. Levent'teki Afet Yolal Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ünver'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Görüntü dökümü:
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-Cenaze törenine gelenler
-Cenazeye katılanlarla röp
-Tabutun görüntüsü
-Genel ve detaylar
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