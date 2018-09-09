Halil Ünver son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlanıyor
Ünver için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Ünver'in kızı Selin, erkek kardeşi İsmet Ünver ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine iş insanı Rahmi Koç, Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan Ünver'in kardeşi İsmet Ünver, hava muhalefetinden kaynaklanan bir kazanın neticesinde ağabeyinin vefat ettiğini söyledi.
Ünver, "Bir kaza yaşandı. Şu anda da onun üzüntüsünden başka söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. Sonra profesyonel olarak devam etti." dedi.
Kardeş Ünver, kaza sebebine ilişkin bilgileri henüz almadığını belirterek cenazeye katılanlara teşekkür etti.
Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Albayrak ise Ünver'in bu ülkeye çok büyük hizmetleri dokunduğunu ifade etti.
Ünver'in kaybını duyduğunda çok üzüldüğünü dile getiren Albayrak, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok üzgünüm. Değerli aile bireylerine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.
Merhum Ünver ile bir hafta önce görüştüklerine aktaran Albayrak, "Galatasaray ile ilgili kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Galatasaray Kongre Üye Kartını kendisine teslim ettik. Çok memnun oldu, çok sevindi. Kartı kendisine teslim ederken çok mutlu oldu. Türk Telekom Stadyumu'na helikopter ile geldi. Kendilerini karşıladık. Galatasaray Başkanımız Mustafa Cengiz Bey ile beraber, çay, kahve içtik ve sohbet ettik. Galatasaray'a hizmet etmek istediğini ifade etti. Ama kader buraya kadarmış." ifadelerini kullandı.
Cenaze namazının ardından Ünver’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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