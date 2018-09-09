Halil Ünver son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünver için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Ünver'in kızı Selin, erkek kardeşi İsmet Ünver ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine iş insanı Rahmi Koç, Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan Ünver'in kardeşi İsmet Ünver, hava muhalefetinden kaynaklanan bir kazanın neticesinde ağabeyinin vefat ettiğini söyledi.

Ünver, "Bir kaza yaşandı. Şu anda da onun üzüntüsünden başka söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. Sonra profesyonel olarak devam etti." dedi.

Kardeş Ünver, kaza sebebine ilişkin bilgileri henüz almadığını belirterek cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Albayrak ise Ünver'in bu ülkeye çok büyük hizmetleri dokunduğunu ifade etti.