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Halil Ünver, Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bostancı açıklarında düşen helikopterde bulunan Otokar yönetim kurulu başkan vekili Halil İbrahim Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu öğrenildi.  Otokar yönetim kurulu başkanvekili Halil İbrahim Ünver'in de içinde olduğu helikopter bugün akşam saatlerinde Bostancı açıklarında düştü.

İlknur SARGUT-Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bostancı açıklarında düşen helikopterde bulunan Otokar yönetim kurulu başkan vekili Halil İbrahim Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu öğrenildi.

Otokar yönetim kurulu başkanvekili Halil İbrahim Ünver'in de içinde olduğu helikopter bugün akşam saatlerinde Bostancı açıklarında düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Halil İbrahim Ünver'in kim olduğu merak konusu olmuştu. Ünver'in Otokar'ın Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi. Düşen helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi.

HAVA TAKSİCİLİĞİ DE YAPTI

2006 yılında verdiği bir röportajda hayatını anlatan Ünver, 1996 yılında Türkiye'de kurs görüp lisans alan ilk helikopter pilotu olduğunu söylemişti. Ünver Havayolları adında bir havayolu şirketi kurduğunu ve hava taksiciliği yaptığını belirten Ünver, röportajda şunları söylemişti:

"Şu anda bir helikopterimiz var, 2007 senesinde alacağımız uzun menzilli ve çift motorlu helikopterle uzun menzilli İstanbul-Antalya, İstanbul-Bodrum gibi uçuşlar yapacağız. Havacılığı yeni gelişen bir pazar. Türkiye'nin altyapısı ve coğrafi konumu helikopterlere imkan sağlıyor. Çünkü helikopterle havaalanı dışında da müsait alanlara inip kalkabilme imkanı olduğundan her yere inebiliyorsunuz. Bir de Türkiye'de havaalanlarının özellikle turizm sezonunda trafiği çok yoğun oluyor."

İstanbul'da helikopter trafiğinin hızlandığını belirten Halil Ünver, helikopterlerin kısmen şu anda sağlık hizmetlerinde ambulans olarak kullanılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde 5 yeni helikopterin gelişiyle helikopter piyasasının büyüyeceğini ve ileriki tarihlerde çok kullanılan bir ulaşım aracı olacağına yer vermişti.

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