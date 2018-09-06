HALİL ÜNVER'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Haber-Kamera:Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan, Ünver hayatını burada tüm müdahalalere rağmen hayatını kaybetmişti. Ünver'in Cezanesi hastanede yapılan işlemin ardından Yeni Bosna da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Adli tıp kurumundan görüntü
-Cenaze aracından görüntü
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar
Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi
ABD'li general, kırmızı listede aranan PKK/YPG'li terörist ile görüştü
Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!
Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş
MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum