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HALİL ÜNVER'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:40 | Son Güncelleme

Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Haber-Kamera:Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan, Ünver hayatını burada tüm müdahalalere rağmen hayatını kaybetmişti. Ünver'in Cezanesi hastanede yapılan işlemin ardından Yeni Bosna da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Adli tıp kurumundan görüntü
-Cenaze aracından görüntü
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar

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