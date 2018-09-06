HALİL ÜNVER'İN HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN HASTANE BAŞHEKİMİNDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver ile ilgili başhekim açıklama yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Başhekimi Kaan Gideroğlu, “Değerli basın mensupları, saat 17.20 sularında acil servisimize 112 aracılığıyla getirilen hastamızın saat 18.50 sularında yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen canlandırma çabalarına rağmen ne yazık ki kaybettik. Allahtan rahmet diliyoruz. Konuyla ilgili gerekli detaylı bilgilendirmeler gerekirse bakanlığımızca yapılacaktır" dedi.
Görüntü dökümü:
----------------
-Başhekimin hastaneden çıkışı
-Açıklaması
-Ayrılması
-Genel ve detay
İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti
Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!
Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı
Amway'in kurucusu Richard DeVos hayatını kaybetti | Richard DeVos kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş
MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum