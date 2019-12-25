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Halıların içinden 137,5 kilogram afyon sakızı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 137,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.İran’dan İngiltere’ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen İran uyruklu bir şahsın kullandığı yüklü tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin çok yönlü risk analizi çalışmaları neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi.

Halıların içinden 137,5 kilogram afyon sakızı çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 137,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
İran’dan İngiltere’ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen İran uyruklu bir şahsın kullandığı yüklü tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin çok yönlü risk analizi çalışmaları neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi. Gözetim altına alınan araç, X-ray tarama sistemine sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekleri aracılığıyla detaylı arama yapıldı. Özel eğitimli dedektör köpeklerin araçta yüklü bulunan halılara tepki vermesi üzerine rulo halindeki halılar açıldı. Halıların içerisinde şeffaf, vakumlanmış paketler bulunduğu saptandı. Söz konusu paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde “afyon sakızı” cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Halıların içerisinde gizlenmiş vaziyette Türkiye’ye sokulmak istenirken Gümrük Muhafaza ekiplerine takılan toplam 137 kilogram 450 gram uyuşturucuya el konulurken, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5,5 milyon Türk lirası olduğu öğrenildi.

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