Halılarınızı tertemiz yapacak en iyi halı yıkama makineleri

Halıları sadece süpürmek, yeterli hijyeni sağlamaz. Elde halı yıkamak da hem zahmetli hem her mevsim yapılabilecek bir temizlik yöntemi değil. Kış aylarında elde halı yıkmak halının geç kurumasına, kötü kokuya ve bakterilere neden olur. Ancak halılarla her gün temas halinde olduğumuz için hijyenik olmaları önem taşır. Halı yıkama makinesi otomatik yıkama fonksiyonuyla her mevsim kolayca temizlik yapmanıza imkan verir. Siz de halılarınızda maksimum hijyen istiyorsanız halı yıkama makinelerini tercih edebilirsiniz. En kaliteli modelleri listelediğimiz yazımıza gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Güçlü motoruyla Fakir Halı Yıkama Makinesi

En iyi halı yıkama makinesi modelleri arasında yer alan Fakir Deluxe 9800S Öko Line Halı Yıkama Makinesi, 1600 Watt motor gücüne sahip. 4.3 litre temiz su tankı bulunan ürün, halılarınızın tertemiz yapmanıza yardımcı olur. Kirli su tankı kapasitesi 22 litre olduğu için daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Ses düşürücü egzoz, halıyı yıkarken daha az ses çıkarır ve gürültü kirliliğini azaltır. %40 enerji tasarrufu yapan ürün, aile ekonomisine de katkıda bulunur. Paslanmaz çelik gövdesi darbelere karşı direnç gösterdiği için uzun yılar boyunca kullanılır. Halı yıkama makinesiyle halının yanı sıra sert zemin ve koltukları da rahatça temizleyebilirsiniz. Kuru ve ıslak vakum özelliği bulunan ürünün otomatik kablo sarma fonksiyonuyla temizlik işleminden sonra kabloyu kolayca toplayabilirsiniz.

2. Tek depoyla daha fazla alanı temizleyen CVS Milano Halı Yıkama Makinesi

Pratik ve kullanışlı halı yıkama makinesi önerisi isterseniz CVS Milano Halı Yıkama Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. 2000 Watt yüksek emiş gücündeki ürün, halıları derinlemesine temizlemenize yardımcı olur. Açma kapama düğmesiyle kolay kontrol edilir. Sünger filtre koruma kapağı, makinenin zarar görmesini engeller. Böylece uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. 4 litre temiz su tankı bulunan halı yıkama makinesi, daha geniş alanı tek seferde yıkamanızı sağlar. 360 derece dönebilen tekerleri sayesinde temizlik sırasında rahat hareket edebilirsiniz. Makine su filtreli olduğu için gelen tozları ve kirleri suyun içinde hapseder. Saniyede 35 litre hava debisi bulunan ürün, 7 litrelik kirli su tankıyla işinizi kolaylaştırır.

3. Hoş koku yayarak odanın havasını değiştiren Arnica Hydra Rain Halı Yıkama Makinesi

Her kullandığınızda odanın havasını değiştirecek bir halı yıkama makinesi tavsiyesine ne dersiniz? Arnica Hydra Rain Halı Yıkama Makinesi, parfümlü su filtresiyle evinizin havasını tazeler. İki farklı yıkama başlığını farklı yüzeyler için tercih edebilirsiniz. Özel su filtreleme sistemi sayesinde halıya sinmiş toz ve kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. 2400 Watt yüksek motor gücü, daha az efor sarf ederek işinizi kolayca yapmanıza yardımcı olur. HEPA 13 litre, yerden topladığı tozun tekrar havaya karşımasını önleyerek kaliteli bir temizlik yapmanızı sağlar. Böylece temizlik yaptığınız ortamı tozdan arındırarak antialerjik hale getirir. Pedallı süpürücü, esnek boru ucu ve 6.5 metre kablo boyu ile temizlik sırasında hareket özgürlüğü sağlar. Perde fırçası, perdelerinizi kolayca temizlemenize imkan verir. Dayanıklı materyallerden elde edilen halı yıkama makinesi uzun yılar boyunca sorunsuz kullanılır. A enerji sınıfında yer aldığı için bütçenize de destek olur.

4. Pratik ve kullanışlı Karcher Se 6 Halı Yıkama Makinesi

"En iyi halı yıkama makinesi hangisi?" diye soracak olursanız Karcher Se 6 Halı Yıkama Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. 1400 Watt motor gücüyle halının derinine sinen kir ve tozları kolayca temizlemenize yardımcı olur. Pratik aksesuar saklama bölümü sayesinde hem aksesuarlara rahat erişebilir hem makineyi kullanılmadığı zamanlarda yerden tasarruf edebilirsiniz. Hızlı kuruma teknolojisi ise temizlikten hemen sonra halının %50 oranında kurmasını ve temizlik işlemini kısa sürede bitirmenizi sağlar. Koltuk yıkama aparatını kullanarak tüm tekstil yüzeyleri rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Islak ve kuru çalışabilen halı yıkama makinesini dilerseniz elektrikli süpürge olarak da kullanabilirsiniz. Halının yanı sıra sert zemini de kolayca temizlemenize yardım eden ürün, basınçla deterjan püskürttüğü için kirlerini kısa sürede temizler. Kötü kokuların yok olmasını sağlar. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

5. En zorlu alanlarda bile etkili temizlik için Fantom Poseidon Halı Yıkama Makinesi

En iyi halı yıkama makinesi ev tipi modeller arasında yer alan Fantom Poseidon Halı Yıkama Makinesi, 2400 Watt motor gücüyle en zorlu alanları bile kolayca temizlemenize yardım eder. Ayarlanabilen hız kontrolü sayesinde kullanacağınız yüzeye uygun çekiş gücünü seçebilirsiniz. 5 metre kablo uzunluğu hem daha geniş alanı temizlemenizi sağlar hem yıkama sırasında hareket özgürlüğü sunar. Hızlı kablo sarım özelliğiyle yıkama işlemi bittikten sonra kabloyu otomatik olarak toplar. Toz torbalı, su filtreli, halı yıkama ve ıslak vakum olmak üzere 4 farklı seçeneği bulunur. Üstelik halı yıkama makinesini 7 litre kapasiteli toz torbası sayesinde elektrik süpürgesi olarak da kullanabilirsiniz. Halı, sert zemin ve koltukları temizlemede tercih edebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

6. Hafif tasarımıyla kolay taşınan Bissell ProHeat 2X Revolution Halı Yıkama Makinesi

Bissell ProHeat 2X Revolution Halı Yıkama Makinesi, 800 Watt motor gücüyle en zorlu kir ve tozları rahatça temizler. 12 sıra kıllı döner DirtLifter fırçasıyla halılarınızı en ince ayrıntısına kadar yıkamanızı sağlar. Hafif tasarımıyla kolay taşınır. Tekerleriyle temizlik sırasında rahat hareket etmenizi sağlar. Böylece hem daha az eforla maksimum hijyen elde edebilir hem en zorlu alanları bile kolayca temizleyebilirsiniz. 3.7 litre kapasiteli kirli ve temiz su haznesi olduğu için tek depoyla daha fazla alanı rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Çift hazne teknolojisiyle temiz ve kirli suyu ayrı tutarak halının doğru şekilde temizlenmesini sağlar. Araba içi ve döşemeli merdivenlerin yıkanmasında da tercih edebileceğiniz halı yıkama makinesi, dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanılır. 82dB düşük ses seviyesi seviyesiyle temizlik esnasında sesten rahatsız olmazsınız.

7. Yoğun kirli halılar için Numatic NHL 15 Halı Yıkama Makinesi

En iyi halı yıkama makinesi sanayi tipi modelleri arasında yer alan Numatic NHL 15 Halı Yıkama Makinesi, 1060 Watt motor gücüyle tozu ve kiri halınızdan söküp atar, ilk günkü gibi pırıl pırıl yapar. Minimum efor ve hazırlıkla maksimum temizlik elde edebileceğiniz ürünün TwinFlo vakumlu çekme sistemiyle kirleri saniyeler içinde yok edebilirsiniz. 15 litre su deposu olduğu için tek hazneyle daha fazla alanı kolayca temizleyebilirsiniz. İki farklı basınç seçeneği sayesinde yoğun ya da hafif kirler için farklı yıkama modlarını kullanabilirsiniz. Kirli suyu boşaltmak için dilerseniz kirli su deposunu tamamen çıkarabilir dilerseniz entegre boşaltma hortumuyla suyu tahliye edebilirsiniz. 4 tekeri olduğu için temizlik sırasında kolayca her yere taşıyabilirsiniz.

8. Hem yıkama makinesi hem elektrikli süpürge Voog Lautus Halı Yıkama Makinesi

Voog Lautus Halı Yıkama Makinesi, 2200 Watt motor gücüyle halınızı derinlemesine temizler. Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olduğu için elektrikli süpürge olarak da tercih edebilirsiniz. Tekerlekli tasarımı sayesinde temizlik sırasında hareket özgürlüğü tanır. Ergonomik tasarımıyla kolay taşınan ürün, pratik parçalarıyla birçok yüzeyi temizleme fırsatı verir. 25 litre kazan, 12 litre su ve 6 litre şampuan tankı olduğu için tek depoyla daha fazla alanda uzun süre temizlik yapabilirsiniz. Şamandıra emniyet sistemi ise istenmeyen kazaları önler. Dayanıklı monoblok kazanı, darbelere karşı direnç gösterir. Böylece makine uzun yıllar size eşlik eder.

9. Titreşimli temizleme sistemiyle CLEANmaxx Halı Yıkama Makinesi

CLEANmaxx Halı Yıkama Makinesi, 800 Watt motor gücüyle halı ve koltukları derinlemesine temizler. Ergonomik tasarımıyla hem kolay taşınır hem kullanılmadığı zamanlarda yerden tasarruf etmeniz sağlar. Yan fırçalı ve titreşimli temizleme sistemi sayesinde inatçı kir ve tozları fazla efor sarf etmeden rahatça çıkarabilirsiniz. Suyu maksimum seviyede çektiği için halılar kısa sürede kurur. Eklenebilir hortum ve başlıklarıyla halının yanı sıra koltuk, yastık ve sert zeminleri de temizlemenizi sağlar. Dayanıklı yapısıyla halı yıkama makinesi, uzun yıllar boyunca size eşlik eder. 1.5 litre temiz, 1.4 litre kirli su deposu bulunan ürünü evinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

10. Uzun yıllar boyunca sizinle LG Vn7116hnt Halı Yıkama Makinesi

Hem halı yıkama makinesi hem elektrikli süpürge olarak kullanabileceğiniz LG Vn7116hnt Halı Yıkama Makinesi, 1600 Watt motor gücüyle halı temizliğini kolaylaştırır. Farklı başlıkları kullanarak koltuk ve sert zeminleri de yıkayabilirsiniz. HEPA 13 filtre, havadaki tozları hapseder. Böylece tozun havaya tekrar karışmasını önler ve antialerjik bir ortam sağlar. Şampuanlı, su filtreli, torbasız ve toz sıkıştırma olarak 4 farklı fonksiyonu arasından ihtiyacınıza uygun modu kolayca seçebilirsiniz. Dayanıklı materyallerle üretildiği için uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz. "LG Vn7116hnt Halı Yıkama Makinesi nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız kısaca açıklayalım. İlk olarak makinenin su haznesine temiz su koyun. Ardından deterjan haznesini halı yıkama makineleri için üretilen deterjanla doldurun. Temizlik yapılacak yüzeye uygun başlığı taktıktan sonra yıkama işlemine başlayabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!

11. İhtiyaç duyduğunuz her alanda Nilfisk Viper Wolf 130 Halı Yıkama Makinesi

Halılarınızın yıkandıktan sonra ilk günkü gibi pırıl pırıl görünmesini isterseniz Nilfisk Vıper Wolf 130 Halı Yıkama Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Konforlu temizlik deneyimi sunan ürün, az eforla etkili temizlik yapmanıza yardımcı olur. Ergonomik tasarımıyla kolay taşınır. Tekerli tasarımı sayesinde yıkama işlemi sırasında rahat hareket etmenizi sağlar. Lekeleri hızlıca çözen halı yıkama makinesi, güçlü vakum özelliğiyle kiri ve suyu maksimum düzeyde çeker. Böylece yıkanan halılar daha kısa sürede kurur. Rahat açılıp kapanan doldurma tankı, işinizi kolaylaştırır. 3 metre uzunluğundaki hortumu ve 102 mm el aparatı ise daha geniş alanda yıkama yapmanıza imkan verir. Evde ve iş yerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz halı yıkama makinesiyle halının yanı sıra koltuk ve sert zeminleri de kolayca temizleyebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

12. Hareket özgürlüğü sunan Flora Ex375 Halı Yıkama Makinesi

Kış aylarında hava sıcaklığı düşük olduğu için yıkanan halılar hızlı kurumaz. Bu da hem kötü kokuya hem daha çok bakteriye neden olur. Flora Ex375 Halı Yıkama Makinesi, 3600 Watt motor gücüyle halıları en etili şekilde temizlemenize yardımcı olur. Çift fanlı vakum motoruyla kirli suyu hızlı şekilde çektiği için halılar daha kısa sürede kurur. Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. Kollu sistemiyle kolayca taşınır. Tekerler, temizlik işlemi sırasında rahat hareket etmenize yardımcı olur. Temiz ve kirli su haznesi bulunan ürün, pratik tasarımıyla depoları kolayca boşaltmanızı sağlar. Geniş hacimli tank kapasitesi olduğundan bir depoyla daha fazla alanı temizlemenize imkan verir. Kuru ve ıslak vakumlama fonksiyonu bulunan ürünü halı, koltuk, araba ve sert zemin temizliğinde tercih edebilirsiniz.

13. Kompakt tasarımlı Bissell Hydrowave Halı Temizleme Makinesi

Küçük evler için kompakt tasarımlı bir ürün arayışındaysanız Bissell Hydrowave Halı Temizleme Makinesi geri çekilebilir kol özelliğiyle tam size göre! Etkili halı temizliği sağlayan makine, halıların ulaşılması zor alanlarındaki toz ve kiri temizler. 10 sıra halindeki DirtLifter PowerBrush fırça kılları ve ekstra büyük boyutlu rulo fırçasıyla maksimum hijyen sağlar. CleanShot teknolojisi sayesinde deterjanlı suyu tek tıklamayla püskürtür ve tüm lekeleri çıkarır. Böylece yıkanan halılar yeni gibi görünür. Dilerseniz halılarınız ekspres moduyla hızlıca yıkayabilir, dilerseniz derin temizlik moduyla uzun temizlik yapabilirsiniz. Özel aksesuarları sayesinde sert zeminlerde de kullanabilirsiniz.

14. Teknoloji harikası Karcher Profesyonel Puzzi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Elektrik olmasa bile halı yıkama makinesini kullanmayı ister misiniz? Karcher Profesyonel Puzzi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi, üzerinde bulunan güç kaynağıyla bunu mümkün kılar. Güç kaynağını kullanmadığınız zamanlarda koruyucu kapağıyla güvende tutabilirsiniz. Geniş alanları temizleyebileceğiniz makine, zemin yapısına göre kendini ayarlayan aparatlarıyla kullanım kolaylığı sağlar. Kirli su tankı rahat çıkar. Halıdaki suyu maksimum seviyede emdiği için günlük kullanıma da uygun. Halı aparatları herhangi bir alet gerektirmeden istenen yükseklikte ayarlanır. Kablo sabitleme özelliği ise sizi karmaşadan kurtarır. Sessiz çalıştığı için gürültü kirliliğini de engeller.