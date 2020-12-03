Halilzad Afgan Barış Süreci İçin Ankara’ya Gitti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Afgan barış müzakerelerini görüşmek üzere Türkiye ve Katar'a gittiğini açıkladı.

Halilzad’ın Çarşamba günü Ankara'ya hareket ettiğini ve Afganistan barış sürecinde uluslararası işbirliği ve Türkiye’nin desteği ile ilgili görüşmeler yapacağı bildirildi. Halilzad sonrasında da Katar'da müzakereleri yürüten Afgan taraflarla görüşecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarafların mevcut ivmeyi temel almaları ve siyasi bir yol haritasıyla kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varmak için çalışmalarını hızlandırmaları zorunludur" denildi.

Açıklamada, ‘’Büyükelçi Halilzad, Afganistan Barış Müzakereleri’ne destek toplamak için bölgeyi de ziyaret edecek’’ ifadeleri yer aldı.

Zalmay Halilzad da Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada benzer şekilde ziyaret rotasını Twitter hesabından paylaştı. Halilzad, Doha’ya, kurallar ve prosedürler üzerine varılan anlaşma temelinde hızlı bir yol haritası ve kalıcı, kapsamlı ateşkes için taraflara en iyi şekilde nasıl yardım edeceklerini görmek için gittiğini yazdı.