Halilzad Hintli yetkililerle Taliban ile yürütülen barış sürecini ele aldı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisinin, Afganistan'ın terör saldırılarına zemin olarak kullanılmasının önlenmesi, bölgesel barış ve güvenlik beklentilerinin iyileşmesi, bölgesel ticaretin artması dahil bölgeye barışın getirilmesinin faydalarına işaret ettiği kaydedildi.

Halilzad'ın Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar, Halilzad'ın Yeni Delhi'yi ziyaret ettiğini ve üst düzey yetkililerle Taliban ile yürütülen Doha diyaloğu konusunu ele aldığını söyledi.

Katar'da geçen haftalarda yapılan ve 16 gün süren Taliban-ABD görüşmesinde, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi, Taliban'ın diğer terör örgütleriyle ilişkisini kesmesi, ateşkesin yapılması ile Taliban'ın Afgan hükümetiyle doğrudan görüşmesi konuşulmuştu.

Halilzad, Eylül 2018'den bu yana Taliban'la aleni olarak beş kez görüşme yaptı.

- Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda pek çok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

