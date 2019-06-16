HABER

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’in eşi Halime Elçibey, Nahçıvan’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’in eşi Halime Elçibey, Nahçıvan’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin taziye dileklerini iletti.
MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’in vefat eden eşi Halime Elçibey’in cenaze törenine katıldı. Nahçıvan’ın Keleki köyünde düzenlenen törene milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Halime Elçibey’in yakınlarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin taziyelerini ileten Karadağ, "Azerbaycan’ın bağımsızlığı için mücadeleler vermiş büyük Türk milliyetçisi, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kadim dostu Ebülfez Elçibey’in değerli evdeşi Halime Hanımefendi’nin vefatından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Türk dünyasının başı sağ olsun" diye konuştu.
Ayrıca merhum Ebülfez Elçibey’in evini ziyaret ederek anı defterini imzalayan Karadağ, deftere şunları yazdı:
"Beyim, liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatıyla bugün sana baş sağlığına geldim. Beyim, siz ki bizler gibi tüm Türk dünyasına idealler, ülküler aşılayıp ruh verdiniz. Ruhunuz şad olsun. Kıymetli hayat arkadaşınız Halime Hanım ile cennetin en güzel yerinde ve tüm Türk dünyasının kalbindesiniz."

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Şehit askerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı, çok sayıda yaralı var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.