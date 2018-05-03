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Halime Sultan tarihte nasıl öldü? Halime Sultan kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

Halime Sultan tarihte nasıl öldü? Dün akşam ekrana gelen Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan'ın ölümü, izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu. Son bölümden sonra yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında da Halime Sultan'a veda edildi. Bölüm sonrasında Halime Sultan kimdir, Halime Sultan tarihte nasıl öldü gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. İşte Halime Sultan'ın hayatına dair bilgiler...

Halime Sultan tarihte nasıl öldü? Halime Sultan kimdir?

Halime Sultan'ın Diriliş Ertuğrul son bölümde ölümü, izleyenleri duygulandırırken aynı zamanda meraklandırdı. Halime Sultan kimdir, ne zaman öldü, nasıl öldü şeklinde sorular sorulmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'in doğumu ile ölen Halime Sultan'ın bu sahnesi ile dizide bir kez daha tarihsel bir hata yapıldı. Halime Sultan'ın ölüm tarihi 1281 olarak bilinirken Osman Bey'in doğumu ise 1258. Neden böylesine büyük bir hata yapıldığına dair bir açıklama yok. Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç ile yapımcılar arasında bir sorun mu var bilinmiyor. Peki Halime Sultan kimdir?

HALİME SULTAN KİMDİR?

Osmanlı Beyliği’ni kuran Osman Bey’in annesi ve Ertuğrul Gazi’nin eşi konumunda bulunan Halime Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir. Ölümüne kadar Ertuğrul Gazi’nin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır. Ertuğrul Gazi ve Halime hatun bugün aynı türbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili Söğüt ilçesinde yer almaktadır türbeleri. Bu türbeye, Bursa - Eskişehir yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir.

HALİME HATUN'UN KABRİNİN BULUNDUĞU ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ NEREDEDİR?

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757'de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.

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