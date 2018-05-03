Halime Sultan tarihte nasıl öldü? Halime Sultan kimdir?

Halime Sultan'ın Diriliş Ertuğrul son bölümde ölümü, izleyenleri duygulandırırken aynı zamanda meraklandırdı. Halime Sultan kimdir, ne zaman öldü, nasıl öldü şeklinde sorular sorulmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'in doğumu ile ölen Halime Sultan'ın bu sahnesi ile dizide bir kez daha tarihsel bir hata yapıldı. Halime Sultan'ın ölüm tarihi 1281 olarak bilinirken Osman Bey'in doğumu ise 1258. Neden böylesine büyük bir hata yapıldığına dair bir açıklama yok. Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç ile yapımcılar arasında bir sorun mu var bilinmiyor. Peki Halime Sultan kimdir?

HALİME SULTAN KİMDİR?

Osmanlı Beyliği’ni kuran Osman Bey’in annesi ve Ertuğrul Gazi’nin eşi konumunda bulunan Halime Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir. Ölümüne kadar Ertuğrul Gazi’nin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır. Ertuğrul Gazi ve Halime hatun bugün aynı türbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili Söğüt ilçesinde yer almaktadır türbeleri. Bu türbeye, Bursa - Eskişehir yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir.