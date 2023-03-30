Halis: “Söz yine baharlar gelecek”

Özellikle Küçük Menderes bölgesinde pek çok kurumun desteğini alan Hamdi Halis, tarım ve hayvancılık alanındaki tecrübelerini Ankara'ya taşımayı, bölgenin hem ekonomik hem de ekolojik denge sorunlarına çözüm politikaları geliştirmeyi hedefliyor.

Hamdi Halis, halkın, muhtarların ve belediye başkanlarının ortak adayı olarak yola çıktı.

Bölgedeki 6 ilçe başkanı, 3 belediye başkanı ve Ödemiş’teki tüm mahalle muhtarlarının desteğiyle milletvekili aday adayı oldu. Halis, 25 yıl öğretmenlik hizmetinin ardından emekli oldu ve ticaret ile uğraştı. STK ve Oda üyeliklerinin yanı sıra, Atatürkçü Düşünce Derneği yönetim kurulu üyeliği ve kongre delegeliği yaptı. 2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçildi. 2019 yılından, adaylığını açıklayana dek ilçe başkanlığı görevini yürüttü.

Hamdi Halis adaylık sürecinde öne çıkan temel hedefinin, üreticilerin maliyet artışlarına karşı politikalar geliştirilmek ve üretimin önünün açılması için uygulanabilir adımlar atmak olduğu söyledi. Bölgenin tarımsal su sorunuyla ilgili de çözüm üretmeyi hedefleyen Halis, Küçük Menderes bölgesinin, önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olmasına rağmen, tarımsal su sorunu nedeniyle çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Halis, bölgenin sorunlarına çözüm üretebilecek tecrübeleriyle, tarım ve hayvancılık alanında bölgenin geleceğine katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Halis, Küçük Menderes ve ülke geleceği hakkında kaygı duyduğu için aday olduğunun altını çizerek “Küçük Menderes’in hem gözden kaçırılan potansiyel fırsatları, hem de çözüm bekleyen önemli sorunları var. Küçük Menderes gereken ilgiyi ve desteği görmüyor. Bölgenin su sorununa bağlı ekolojik denge sorunu gün geçtikçe büyüyor ve ova çölleşme yolunda hızla ilerliyor. Tarım ve hayvancılıkta, sorunları anlayarak çözümler geliştirdiğimiz uygulanabilir devlet politikaları yürütülmeli. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere, bölgede devletin ve halkın uyum içinde çalışmasına ihtiyaç var. Çok verimli toprakları olan bir ülkede yaşıyoruz ve su kaynaklarımız tükeniyor. Bu sorunları çözmek için de vaktimiz daralıyor. Üretimin önünün açıldığı ve çevre ile uyum içinde yaşadığımız bir düzen kurmak için çalışmak istiyorum. Bölgenin doğa güzellikleri, tarihi dokusu ile bu güne dek ihmal edilen turizm potansiyelini de harekete geçirmek gerekiyor. Küçük Menderes’te bu sorunlar çözülürse ve Türkiye’ye örnek olursa ülkenin refahı artar. Söz yine baharlar gelecek” şeklinde konuştu.

