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"Halisdemir isminin ticari amaçla kullanılması, hatırasına saygısızlık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Ömer Halisdemir'in adının ve fotoğrafının, Adana'da tantuni tezgahında kullanılmasının tepkilere neden olmasının ardından, bir silah firmasının da daha önce ismi kullanmak istediği ancak Halisdemir ailesinin bunu engellediği öğrenildi - Halisdemir'in ailesinin avukatı Hüseyin Aydın: "Şehidimizin adının ticari amaçla kullanılması, şehidimizin hatırasına büyük bir saygısızlık. Bu saygısızlık, başta eşi ve çocukları olmak üzere ailenin bütün mensuplarınca büyük bir tepkiyle karşılık görmekte, onlarda büyük bir üzüntüye neden olmaktadır" - "Hiç kimse bu ismi, yasal mirasçıların izni ve onayı olmadan kullanamaz. Buna dair ayrıca bir mahkeme kararı almaya gerek yok, bu konu yasada çok net düzenlenmiştir"

DUYGU YENER - Ömer Halisdemir'in adının ve fotoğrafının, Adana'da bir tantuni tezgahında kullanılmasının tepkilere neden olmasının ardından, bir silah firmasının da daha önce ismi kullanmak istediği, olayı derin üzüntüyle karşılayan ve şehidin hatırasına saygısızlık olarak gören Halisdemir ailesinin bunu engellediği öğrenildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adının ve fotoğrafının yer aldığı araçla Adana'da tantuni satışı yapılması, şehidin ailesini derinden üzerken, toplumda da tepkilere neden oldu.

Şehit Halisdemir'in ailesinin avukatı Hüseyin Aydın, bu durumun hem insani hem de hukuki boyutu bulunduğunu belirterek, şehidin ismi dahil bütün yasal haklarının mirasçılarına, eşi ve çocuklarına ait olduğunu söyledi.

Ömer Halisdemir isminin, hukuken ticaret unvanı, işletme adı veya değişik yöntemlerle ticari amaçlı kullanılmayacağını vurgulayan Aydın, bu tarz kullanımlar olması halinde yasal yollara başvurma haklarının bulunduğunu belirtti.

Aydın, şehit Ömer Halisdemir'in isminin, hukuka aykırı kullanımları konusunda yasal yollara başvurduklarını, yetkili mercilerin de kullanımı yasaklandığını söyledi.

- "Bu saygısızlık ailesini derinden üzdü"

Şehidin isminin ticari amaçlı kullanılmasının, şehidin hatırasına büyük bir saygısızlık olduğuna işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Şehidimiz aynı zamanda bir eş, iki çocuk babası, bir anne babanın evladı. Onların, şehidin hatırasına büyük bir hassasiyetleri var. Bu hatıraya saygı gösterilmesi konusunda beklentileri var. Adının bu şekilde ticari amaçla kullanılması, şehidimizin hatırasına büyük bir saygısızlık. Bu saygısızlık başta eşi ve çocukları olmak üzere ailenin bütün mensuplarınca büyük bir tepkiyle karşılanmakta ve onlarda büyük bir üzüntüye neden olmaktadır. Hiç kimsenin bu ismi kullanmaya yetkisi bulunmadığı gibi şehidimizin geride kalanlarını bu şekilde üzmeye de hakkı yoktur."

- "Silah firmasının marka tescil başvurusu reddedildi"

Avukat Aydın, Medeni Kanun'da bu konuya ilişkin düzenlemelerin yer aldığına işaret ederek, sosyal medyadaki izinsiz kullanımlar üzerine ilgili yasa hükümleri doğrultusunda başvuruda bulunduklarını, haksız kullanım içerikli internet sitelerine erişime son verdiklerini bildirdi.

Şehit Ömer Halisdemir'in isminin, ilk kez darbe girişiminin yaşandığı 2016'da ticari amaçla kullanılmaya çalışıldığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'dan kısa bir süre sonra bir silah firması şehidimizin adını silah ve güvenlik malzemelerinde marka olarak tescil başvurusunda bulunmuş ve bu marka tescil başvurusu ilgili kurumca da kabul edilmişti. Böyle bir marka başvurusunun olduğunu öğrendik. Marka terkini için dava açtık. Bu davanın neticesinde mahkeme markanın terkinine karar verdi. Bu karar uyarınca da ilgili marka tescili sicilden terkin edildi.

Bu tarz kullanımlarla ilgili tazminat talep etme hakkımız da bulunmaktadır ancak ailenin tazminat talebi söz konusu olmadı. Bu kullanımlara son verilmesi yönünde talep ve ısrarları oldu. Onların talebi doğrultusunda, sadece kullanımlara son verecek yasal yollara başvurduk. Bu ismi hiçbir şekilde ailenin ismi ve rızası olmaksızın hiç kimsenin kullanma hakkı yok. Marka olarak tescil edilmesi de zorunlu değil. Medeni Kanun'dan kaynaklanan bir hak. Yasal olarak bu konu çok net. Hiç kimse bu ismi yasal mirasçıların izni ve onayı olmadan kullanamaz. Buna dair ayrıca bir mahkeme kararı almaya gerek yok, bu konu yasada çok net düzenlenmiştir."

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avukat başvuru Hüseyin Aydın mahkeme marka Omer Halis Demir

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