"Halisdemir isminin ticari amaçla kullanılması, hatırasına saygısızlık"

DUYGU YENER - Ömer Halisdemir'in adının ve fotoğrafının, Adana'da bir tantuni tezgahında kullanılmasının tepkilere neden olmasının ardından, bir silah firmasının da daha önce ismi kullanmak istediği, olayı derin üzüntüyle karşılayan ve şehidin hatırasına saygısızlık olarak gören Halisdemir ailesinin bunu engellediği öğrenildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adının ve fotoğrafının yer aldığı araçla Adana'da tantuni satışı yapılması, şehidin ailesini derinden üzerken, toplumda da tepkilere neden oldu.

Şehit Halisdemir'in ailesinin avukatı Hüseyin Aydın, bu durumun hem insani hem de hukuki boyutu bulunduğunu belirterek, şehidin ismi dahil bütün yasal haklarının mirasçılarına, eşi ve çocuklarına ait olduğunu söyledi.

Ömer Halisdemir isminin, hukuken ticaret unvanı, işletme adı veya değişik yöntemlerle ticari amaçlı kullanılmayacağını vurgulayan Aydın, bu tarz kullanımlar olması halinde yasal yollara başvurma haklarının bulunduğunu belirtti.