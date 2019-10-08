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Halisdemir'in şehit edilmesi davasında karara Yargıtay'dan onama istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz’da darbeci Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığa verilen cezanın onanmasını istedi.

ANKARA, (DHA)- YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz’da darbeci Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığa verilen cezanın onanmasını istedi. Ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sanıkların cezasına ilişkin onama kararını, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin vermesi bekleniyor.
Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı. Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, 'kasten adam öldürme' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklardan 5'ine 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan da birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet, 13'üne de aynı suçtan takdir indirim uygulayarak birer kez 'müebbet' hapis cezası verdi.
'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE' ONAMA İSTENDİ
18 sanığa verilen mahkumiyet kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulunmuştu. Bu karara yapılan itiraz üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğname, davanın temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesine gönderildi. Başsavcılığın tebliğnamesinde, ÖKK personeli sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının, hukuka uygun, yasal ve yeterli olduğu vurgulandı ve kararların onanması istendi. Davayla ilgili son sözü Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi söyleyecek.

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