Halise Arslan Özel Eğitim Okulu MEB'e tahsis edildi

İmza töreninde konuşan Bakan Selçuk, bu tür hizmetleri çok önemsediğini ifade ederek, "İnsanların elbette zamanını ve parasını hayra vesile kılması özellikle engelli çocuklarımızın, yaşlılarımızın hizmetine yönelik birtakım çalışmalara vakfetmesini son derece değerli buluyorum. Çünkü herkesin parası olabilir, ama herkes bu parayı hayra harcayamaz. Zamanı olabilir herkesin, ama herkes zamanını bu tür işlere yöneltemeyebilir" dedi. İllere yaptıkları ziyaretlerde hayırseverlerle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduklarını ve hayırseverler vasıtasıyla Türkiye'de belirli hizmetlerin hayata geçirilmesine katkı sağladıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Bugün burada da özellikle engelli çocuklarımızın eğitimine ilişkin olarak uluslararası manada güzel bir çaba, iş ve eylem var. Bu çalışmanın MEB’e başka açılardan da örnek olabilecek bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Belirli bir protokolü imzalayarak değil de, sonrasında da sürdürülebilir bir proje yapabilmek önem taşıyor. Bu konudaki sürdürülebilirliğin başka kurumlar için de umut vadedici olduğunu ifade etmemde fayda var" diye konuştu.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı M. İhsan Arslan, kamudaki ilk görevinin öğretmenlik olduğunu ve daha önce Diyarbakır'da Görme Engelli Okulu'nu inşa edip yine MEB'e tahsis ettiklerini belirterek, "Sayın bakanın 'güzel ve hayırlı bir şey yapıyorsun' demesi benim için çok anlamlı olmuştu. Bu beni çok mutlu etti, moral de verdi. Tekrar huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Bütün ekibiyle birlikte çok kısa zamanda bu işbirliğimizi gerçekleştirdiler" şeklinde konuştu. Bakan Selçuk ve Arslan, imza töreninin ardından okulları gezerek incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete girecek okul, yerleşkesi içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul binalarının yanı sıra; fizik tedavi hastanesi, engelli bakım merkezi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi de barındırması nedeniyle Türkiye'de uygulanacak ilk proje olma özelliğini taşıyor. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere uygun mimariye sahip Halise Arslan Özel Eğitim Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu, müzik atölyesi, resim atölyesi, aile eğitim odası, bireysel eğitim odası, yemek salonu, spor salonu, uygulama bahçesi, uygulama evi, derslikler, çok amaçlı salon gibi bölümlerden oluşuyor. Kampüste ayrıca öğrencilerin serbest zamanlarda ve sosyal etkinliklerde kullanabilecekleri konferans salonu, spor sahası, oyun alanları, hobi bahçeleri gibi alanlar da bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreninden görüntü

-Bakan Selçuk'un açıklaması

-M. İhsan Arslan'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: M. İhsan Arslan

