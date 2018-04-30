MAGAZİN

Halit Akçatepe'nin büyük dedesi bakın hangi 'Osmanlı Paşası'ymış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin bilinmeyen akrabalıkları şaşırtıyor!

Osmanlı Paşası torunu olan da var, büyükannesinin 50 Türk Lirası arkasında portresi olan da!

Akraba olan ünlü isimler

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Şener Şen - İnci Şen

Şener Şen - İnci Şen
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Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
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Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya
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Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
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İNTİZAR- YILDIZ TİLBE

İNTİZAR- YILDIZ TİLBE
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Halil Kut - Burak Kut

Halil Kut - Burak Kut
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Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi

Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi
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Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
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Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
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Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.

Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.
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Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe

Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe
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Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.
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Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak

Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak
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Şevket Avşar - Yalçın Avşar

Şevket Avşar - Yalçın Avşar
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Ayfer Feray - Günfer Feray

Ayfer Feray - Günfer Feray
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Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel
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Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil
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Jale Altuğ - Şevket Altuğ

Jale Altuğ - Şevket Altuğ
19 / 41

Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari

Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari
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Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
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Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
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Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç

Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç
23 / 41

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel
24 / 41

Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu

Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu
25 / 41

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun
26 / 41

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
27 / 41

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal
28 / 41

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
29 / 41

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy
30 / 41

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
31 / 41

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu
32 / 41

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli
33 / 41

Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor

Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor
34 / 41

Mehmet Sevigen - Selen Sevigen

Mehmet Sevigen - Selen Sevigen
35 / 41

Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu

Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu
36 / 41

Muharrem Gürses - Atilla Arcan

Muharrem Gürses - Atilla Arcan
37 / 41

Macit Flordun - Tardu Flordun

Macit Flordun - Tardu Flordun
38 / 41

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay
39 / 41

Çetin Tekindor - Ayça Tekindor

Çetin Tekindor - Ayça Tekindor
40 / 41

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
41 / 41

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
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ünlüler akrabalıklar

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