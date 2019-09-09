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Halit Ayar’ın baba ve annesinden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 23 yaşındaki İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar’ın babası ve annesi çocuklarının hayalleri olduğunu ifade ederek, “Zanlıların yakalanması biraz olsun acımızı hafifletti.

Beyoğlu’nda uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 23 yaşındaki İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar’ın babası ve annesi çocuklarının hayalleri olduğunu ifade ederek, “Zanlıların yakalanması biraz olsun acımızı hafifletti. Zanlıların izinle cezaevinden dışarı çıktığını duyduk. Çarşı iznine çıkar gibi cezaevinden nasıl çıkarlar. Bu sonuçsuz kalmasın. Çocuğum melek olarak gitti. Hayalleri vardı” açıklamasını yaptılar.
Taksim İstiklal Caddesi’nde arkadaşları ile dolaşırken uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 23 yaşındaki İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar’ı babası Mehmet Ayar ve annesi Hanife Ayar, açıklamalarda bulundu. Zanlıların yakalanmasının acılarını az da olsa hafiflettiğini ifade eden baba Mehmet Ayar, “Evladımız geri gelmeyecek. Kanun inşallah yerini bulur. Acımız çok büyük. Başka anneler babalar üzülmesin. Sabah 06.00’da kızım telefondan arandığımı söyledi. Hastane polisi olduğunu söyledi. Oğlumun kavga olayına karıştığını ve ciddi yaralanma olduğunu söyledi. Ben eski polis olduğum için durumu anladım. Metanetimi korudum. Hastaneye gittik. Acı haberi orada öğrendik. Doktorlar müdahale ettiklerini ve başarılı olamadıklarını söylediler. Orada yıkıldım. Çok zor bir durum. Başka anneler üzülmesin. Cezalarını çeksinler” dedi.

“Zanlıların izinle cezaevinden dışarı çıktığını duyduk”
Bu tür olayların olmadan engellemesini isteyen acılı baba, “Devletimiz milletimiz bu işin üstesinden gelecek bir devlettir. Zanlıların yakalandığını öğrendik. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü bizzat aradı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüm. Gerekli açıklamalar bana yapıldı. Zanlıları tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Devletimiz cezasını versin. Zanlıların izinle cezaevinden dışarı çıktığını duyduk. Çarşı iznine çıkar gibi cezaevinden nasıl çıkarlar? Yetkililer buna bir çözüm bulacaktır. Davanın takipçisi olacağız. Başka canlar yanmasın. Birlik beraberlik olunca bu işlerin üstesinden geliriz. Oğlumuz bize iyi hatıralar ve anılar bıraktı. Daha yeni mezun oldu. Çok güzel hayalleri vardı. Yurt dışına gitmek istiyordu. Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir yüzücüydü. Çok başarılı bir öğrenciydi. Hocaları aradı. Bundan sonraki çocuklar artık abilerinin bıraktığı bayrağı devralacaklar” diye konuştu.

“Çocuğum melek olarak gitti”
Anne Hanife Ayar ise açıklamasında, “Ne söylesem bilmiyorum. Dostlar sağ olsunlar. Bundan sonra çocuğumun hakkının aranmasını istiyorum. Bu sonuçsuz kalmasın. Cezalarını çeksinler. Davası sonuçlansın. Çocuğum melek olarak gitti. Hayalleri vardı. Yüksek lisans yapmak istiyordu. Olmadı, ömrü yetmedi. Bizim elimizden aldılar” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, hayatını kaybeden Halit Ayar’ın geride birçok başarı belgesi bıraktığı görülürken, iyi bir yüzücü olduğu öğrenildi.

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