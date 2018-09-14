Halit bebek için bağışçı oldular

Kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Erkek, "İnşallah faydası olur ve Halit bebek şifa bulur. Kan ve kök hücre bağışı çok önemli. Bunların başka bir şekilde üretilmesi mümkün değil. Tek kaynağı insan. Özellikle kök hücrede dokuların birbirini tutması çok düşük bir ihtimal. Bu nedenle ne kadar çok bağış olursa ihtiyacı olan hastalara uygun ilik bulunma ihtimali de artıyor." dedi.

Türk Kızılayında görevli doktoru Zeynep Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halit bebek için kök hücre bağışçısı olmak isteyenlerden kan örneği aldıklarını söyledi.

Küçük Halit'e uygun verici bulunması için kampanya başlatıldı. Çok sayıda vatandaş Çamköy Camisi'nin önünde konuşlandırılan Türk Kızılayının aracına gelerek kök hücre bağışçısı olmak için kan verdi.

Halil ve Hatice Güldür çiftinin 1 yaşındaki oğlu Halit'e doğumdan sonra rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konuldu. Bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Halit Güldür'ün, tedavi için kök hücre nakli olması gerektiği bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çok sayıda vatandaş bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" bulunan 1 yaşındaki Halit Güldür'e uygun donör bulunması için gönüllü verici oldu.

Baba Halil Güldür ise sadece kendi çocuğu için değil nakil bekleyen herkes için gönüllü kök hücre bağışçısı olmanın önemine değindi.

Kampanyaya, beklentilerinin üzerinde katılım olduğunu anlatan Güldür, "Kızılaya ve kampanyaya destek verenlere çok teşekkür ederim. Oğlumun hayatı bunu bağlı. Bağışıklık sistemi olmadığı için şu anda ilaçla yaşıyor. Hayatta kalabilmemiz için uygun iliği bulmamız gerekiyor. Herkes Kızılaya gidip kök hücre bağışı yaparsa çok memnun oluruz. Bizim gibi bekleyen çok insan var." diye konuştu.

Gökhan Alkaya, Halit bebeğin sağlığına kavuşmasına destek olmak için gönüllü bağışçı olduğunu dile getirdi. Kampanyadan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu belirten Alkaya, herkesi gönüllü bağışçı olmaya davet etti.

Kampanyaya katılan Ahmet Bozkurt da yardımcı olmak amacıyla mahalleli olarak bağış yapmak istediklerini söyledi.

