HABER

Halit Ergenç’e saldıran iki kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Trafikte ünlü oyuncu Halit Ergenç’e saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.Ünlü oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah saatlerinde trafikte bir araç içerisinden inen iki kişinin saldırısına uğradığını, konuyla ilgili yasal yollara başvurduğunu açıklamıştı.Olayla ilgili soruşturma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ergenç’e saldırdığı belirlenen E.A.

Trafikte ünlü oyuncu Halit Ergenç’e saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah saatlerinde trafikte bir araç içerisinden inen iki kişinin saldırısına uğradığını, konuyla ilgili yasal yollara başvurduğunu açıklamıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ergenç’e saldırdığı belirlenen E.A. ve M.A. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen zanlıların ifadesine başvurulacak.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldıTrafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
Bayram tatiline giden işçileri taşıyan araç devrildi: 5 yaralıBayram tatiline giden işçileri taşıyan araç devrildi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.