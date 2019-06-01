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Halit Ergenç’e trafikte saldırıya 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

OYUNCU Halit Ergenç'e trafikte saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) OYUNCU Halit Ergenç'e trafikte saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü oyuncu Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:

"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim”

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