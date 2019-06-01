HABER

Halit Ergenç'in trafik kavgası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

OYUNCU Halit Ergenç'in trafik kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.

Halit Ergenç'in trafik kavgası kamerada

Müslim SARIYAR- Mehmet İlkay ÖZER /İSTANBUL (DHA) OYUNCU Halit Ergenç'in trafik kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler'de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç'e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAVGA KAMERADA
Bu arada kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halit Ergenç ve diğer 2 kişinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Oldukça sinirli olan Ergenç'i çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Kavga yine çevredekilerin araya girmesiyle sona eriyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü oyuncu Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:
"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim"
(FOTOĞRAF)

Halit Ergenç'in trafik kavgası kameradaHalit Ergenç'in trafik kavgası kameradaHalit Ergenç'in trafik kavgası kameradaHalit Ergenç'in trafik kavgası kamerada

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldıBayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı
Samsun sahilinde 'kötü koku' tepkisiSamsun sahilinde 'kötü koku' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.