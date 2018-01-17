Halit Ergenç'ten muhteşem performans

2009 yılında ÇEV öncülüğünde başlayan 'Genç Yetenekler' projesi, Vakfın bünyesindeki ÇEV Sanat'ın önderliğinde devam ediyor. Uluslararası platformlarda birçok başarılara imza atarak ülkemizi gururlandıran üstün yetenekli gençler, dün akşam gerçekleşen konser ile sanatseverlere klasik müzik şöleni yaşattı. Gençlerin heyecanını paylaşarak onlara destek veren Halit Ergenç, konserde sergilediği performans ile izleyenleri büyüledi.

Genç sanatçılar için gönüllü olarak sahneye çıkan Halit Ergenç, konser tarihinin Nazım Hikmet'in doğum günü olması sebebiyle Yaşamaya Dair ve Mavi Liman eserlerini, Fazıl Say'ın da İnsan İnsan adlı eserini seslendirdi.

ÜNLÜ SİMALAR GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Sanat yönetmenliği Cihat Aşkın'ın gönüllü olarak üstlendiği ve şef İbrahim Yazıcı'nın da gönüllü olarak yönettiği Avrasya Filarmoni orkestrası eşliğinde gerçekleşen özel konserde Suna Kan, 'Kutup Yıldızları' adına onur konuğu olarak konserin açılış konuşmasını yaptı. Dolunay Soysert'in gönüllü olarak sunuculuğunu üstlendiği gecede iş ve sanat dünyasından Heves Ekinci, Revna Demirören, Feryal Gülman, Demet Sabancı, Seval Azra Kohen, Aslı Ekşioğlu, Ender Mermerci, Siren Ertan, Harika Güral, Osman-Ferihan Göksu, Vakur Tokgözlü, Merih Turan, Meltem Demir, Feryal Gülman, Sevim Uyar, Meryem Üzerli, Nur Fettahoğlu, Selma Ergenç, Berrin Olgun Zorlu, , Sadettin Saran, Engin Hepileri, Beyza Şekerci gibi ünlü isimler genç yetenekler için bir araya geldi

Konserde, ÇEV Sanat 'Genç Yetenekler' projesi ile eğitimi devam eden gençler; Beste Gürkey (Marimba), Yiğit Karataş (Keman), Sofiko Tchumburidze (Keman), Bade Daştan (Keman), Cem Esen (Piyano), Denizcan Eren (Flüt), Bayram Kenan Tatlıcı (Piyano), Yusuf Çelik (Viyolonsel) performanslarını sergilediler.