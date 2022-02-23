Halit Kıvanç hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan spor yorumcusu Ertem Şener'in paylaşımı görenleri üzdü. Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu belirten ve duayen gazetecinin sağlık durumuna ilişkin detayları paylaşan Ertem Şener'in açıklaması sonrası Halit Kıvanç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Halit Kıvanç'ın hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıkları internette araştırımaya başlandı. Halit Kıvanç'ın hayatı, biyografisi, hastalığı ve sağlık durumu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

HALİT KIVANÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Halit Kıvanç ,1926 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müzisyen/Yazar Ümit Kıvanç'ın babası olan radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç; Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ni bitirdi.

Halit Kıvanç 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı.Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ‘ilk'lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve televizyon da aktarmıştır.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç,Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.

HALİT KIVANÇ'IN HASTALIĞI NE?

Ertem Şener, duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Şener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. 'Mümkün değil şu an' dedi ve ekledi; 'Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta' Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam"

HALİT KIVANÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Halit Kıvanç'ın hastalığına ilişkin detaylara yer verilmese de duayen gazetecinin kimseyi tanımadığı ve rahatsızlığı dolayısıyla konuşamadığı aktarıldı.

